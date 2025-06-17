Министр армии США заявил о разговоре с солдатом на Луне

Заявление прозвучало в контексте того, что сделала американская армия. Дрисколл указал на наводнения в Северной Каролине и лесные пожары в Калифорнии, а также на «разговор с астронавтом, который находится на Луне и является солдатом.

Министр не прокомментировал свое высказывание, и не упомянул имя астронавта.

Daily Mail считает, что Дрисколл перепутал Луну с Международной космической станцией, речь шла о разговоре с полковником Энн Макклейн, которая в находится на борту МКС.

Ранее стало известно, что Россия намерена развернуть первую ядерную электростанцию на Луне. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

