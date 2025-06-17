В Австрии потребовали разъяснений по визиту Зеленского в Вену

Австрийская партия свободы обратилась с запросом в Национальный совет республики, с требованием разъяснить у федерального канцлера по поводу визита президента Украины Владимира Зеленского в Вену, сообщает РИА Новости.

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Обращение называется «Нейтралитет Австрии в опасности — визит президента Украины Зеленского 16 июня 2025 года».

Ранее президент страны Александер Ван дер Беллен заявил, что Австрия не располагает возможностью оказать Украине военную помощь, даже при наличии политической воли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:АвстрияУкраинаВладимир Зеленский

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