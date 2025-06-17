В Сенате США призвали запретить Трампу военные действия против Ирана
17 июня 202505:32
В США сенатор от штата Вирджиния Тим Кейн инициировал резолюцию, запрещающую главе государства Дональду Трампу использовать американские вооруженные силы против Ирана без одобрения Конгресса, сообщает РИА Новости.
Из документа следует, что подобные резолюции о военных полномочиях требуют от Сената незамедлительно провести голосование. Парламентарий отметил, что требуются одобрения сенаторов для любых действий против Ирана.
Ранее Трамп призвал всех немедленно покинуть столицу Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru