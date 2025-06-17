В Сенате США призвали запретить Трампу военные действия против Ирана

В США сенатор от штата Вирджиния Тим Кейн инициировал резолюцию, запрещающую главе государства Дональду Трампу использовать американские вооруженные силы против Ирана без одобрения Конгресса, сообщает РИА Новости.

Стало известно о возвращении Трампа с саммита G7 из-за событий на Ближнем Востоке

Из документа следует, что подобные резолюции о военных полномочиях требуют от Сената незамедлительно провести голосование. Парламентарий отметил, что требуются одобрения сенаторов для любых действий против Ирана.

Ранее Трамп призвал всех немедленно покинуть столицу Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
ТЕГИ:ИранСШАДональд ТрампСенат США

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