Жительница Екатеринбурга сменила отчество на матчество

Жительница Екатеринбурга Алла Чикинда сменила отчество на матчество, теперь в паспорте значится не «Васильевна», а «Ириновна».

На самом деле в графу "отчество" можно вписать что угодно. Главное, чтобы окончание было похоже на отчество. После того, как я увидела несколько новостей о том, что люди так делают, я тоже решила так сделать", - сказала Чикинда РИА Новости.

Она посчитала несправедливым, что отец фигурирует во всех документах человека, так как чаще всего присваивается и фамилия отца, и отчество.