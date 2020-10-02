Жительница Екатеринбурга сменила отчество на матчество
Жительница Екатеринбурга Алла Чикинда сменила отчество на матчество, теперь в паспорте значится не «Васильевна», а «Ириновна».
На самом деле в графу "отчество" можно вписать что угодно. Главное, чтобы окончание было похоже на отчество. После того, как я увидела несколько новостей о том, что люди так делают, я тоже решила так сделать", - сказала Чикинда РИА Новости.
Она посчитала несправедливым, что отец фигурирует во всех документах человека, так как чаще всего присваивается и фамилия отца, и отчество.
«Роль матери в жизни человека вообще никак документально не зафиксирована, кроме того, что в свидетельстве о рождении написано, кто мат», - посетовала женщина.
Она напомнила, что мать играет намного большую роль в жизни человека в принципе, потому что она вынашивает, рожает, вскармливает и воспитывает человека.
В управлении ЗАГС Свердловской области РИА Новости отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию, сославшись на то, что это персональные данные.
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