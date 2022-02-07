Путин и Макрон общаются на «ты» через длинный стол на переговорах в Кремле

Президенты России и Франции на переговорах в Кремле обращались на «ты», Эммануэль Макрон называл Владимира Путина без отчества. В приветственном слове российские лидер назвал гостя «дорогой Эммануэль».

Макрон также несколько раз тоже обратился к президенту РФ на «ты», как это позволяет французский язык. «Спасибо большое за прием и время, которое выделяешь», - заметил, в частности, президент Франции.

Беседа Путина и Макрона проходит в Кремле за очень длинным столом, не менее 10 метров. Это объясняется вопросами эпидемиологической безопасности в связи с пандемией коронавируса.

Главной темой встречи двух лидеров стали вопросы европейской безопасности и напряжённости вокруг Украины.



