В аэропорту Киева прозвучали мощные взрывы
В аэропорту Жуляны в Киеве раздались мощные взрывы, сообщает Telegram-канал «Осведомитель» со ссылкой на украинские СМИ.
После этого в воздушной гавани произошли пожары. Утверждается, что аэропорт с позиционным районом ЗРК Patriot сначала атаковали дроны «Герань», затем последовали удары ракетами «Кинжал».
Ранее в Киеве начались сильные пожары после налета ударных дронов. По данным укрианских СМИ, значительное количество «Гераней» двигалось к центру украинской столицы.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что после атак Киева по российской территории граждане России требуют более жестоких действий в отношении Украины, вплоть до удара «Орешником» по крупнейшим городам республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В аэропорту Киева прозвучали мощные взрывы
- Стало известно о возвращении Трампа с саммита G7 из-за событий на Ближнем Востоке
- Мошенники украли миллионы у россиян через приложение SuperCard
- Трамп: США не допустят, чтобы Иран обладал ядерным оружием
- СМИ: США вступят в конфликт с Ираном в случае атаки на своих военных
- Трамп призвал всех немедленно покинуть столицу Ирана
- СМИ: Иран запустил более 140 беспилотников
- СМИ: Трамп выжидает с введением санкций против Москвы в надежде на соглашение
- Симоньян: Выход Кеосаяна из комы не зависит от медицины
- СМИ: Иран начал новые запуски ракет по Израилю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru