После этого в воздушной гавани произошли пожары. Утверждается, что аэропорт с позиционным районом ЗРК Patriot сначала атаковали дроны «Герань», затем последовали удары ракетами «Кинжал».

Ранее в Киеве начались сильные пожары после налета ударных дронов. По данным укрианских СМИ, значительное количество «Гераней» двигалось к центру украинской столицы.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что после атак Киева по российской территории граждане России требуют более жестоких действий в отношении Украины, вплоть до удара «Орешником» по крупнейшим городам республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

