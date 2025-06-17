СМИ: Трамп призвал к эвакуации из Тегерана с целью возобновления переговоров

Заявление американского лидера Дональда Трампа, в котором он призвал к эвакуации из Тегерана, было сделано, чтобы побудить Иран срочно возобновить переговоры, сообщает CNN.

Трамп призвал всех немедленно покинуть столицу Ирана

Сообщение «отражает настоятельную необходимость вовлечения страны в переговоры на фоне эскалации конфликта с Израилем». Из-за нарастающего давления президент США принял решение досрочно покинуть саммит и вернуться в Вашингтон.

Трамп намерен досрочно покинуть саммит G7, который проходит в Канаде, из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИранСШАДональд Трамп

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