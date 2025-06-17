СМИ: Трамп призвал к эвакуации из Тегерана с целью возобновления переговоров
17 июня 202506:01
Заявление американского лидера Дональда Трампа, в котором он призвал к эвакуации из Тегерана, было сделано, чтобы побудить Иран срочно возобновить переговоры, сообщает CNN.
Сообщение «отражает настоятельную необходимость вовлечения страны в переговоры на фоне эскалации конфликта с Израилем». Из-за нарастающего давления президент США принял решение досрочно покинуть саммит и вернуться в Вашингтон.
Трамп намерен досрочно покинуть саммит G7, который проходит в Канаде, из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп призвал к эвакуации из Тегерана с целью возобновления переговоров
- В Сенате США призвали запретить Трампу военные действия против Ирана
- В Австрии потребовали разъяснений по визиту Зеленского в Вену
- Трамп заявил, что вводимые санкции обходятся США в миллиарды долларов
- В аэропорту Киева прозвучали мощные взрывы
- Стало известно о возвращении Трампа с саммита G7 из-за событий на Ближнем Востоке
- Мошенники украли миллионы у россиян через приложение SuperCard
- Трамп: США не допустят, чтобы Иран обладал ядерным оружием
- СМИ: США вступят в конфликт с Ираном в случае атаки на своих военных
- Трамп призвал всех немедленно покинуть столицу Ирана
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru