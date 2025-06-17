Трамп: США не допустят, чтобы Иран обладал ядерным оружием

«Я не хочу видеть никакого ядерного оружия в Иране, и мы находимся на верном пути к тому, чтобы так и было», - заявил глава государства.

Ранее в Иране заявили, что переговоры с США по ядерной программе стали бессмысленными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

