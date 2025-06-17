Трамп: США не допустят, чтобы Иран обладал ядерным оружием

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что США находятся на верном пути к тому, чтобы Иран не смог обладать ядерным оружием.

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«Я не хочу видеть никакого ядерного оружия в Иране, и мы находимся на верном пути к тому, чтобы так и было», - заявил глава государства.

Ранее в Иране заявили, что переговоры с США по ядерной программе стали бессмысленными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Ядерное ОружиеИранСШАДональд Трамп

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