Стало известно о возвращении Трампа с саммита G7 из-за событий на Ближнем Востоке
Американский лидер Дональд Трамп намерен досрочно покинуть саммит G7, который проходит в Канаде, из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, глава государства уедет после ужина с главами государств. Отмечается, что Трамп продуктивно провел день на саммите, на «котором многое было достигнуто». Президент подписал крупное торговое соглашение с Великобританией и британским премьером Королевства Киром Стармером.
Ранее Трамп призвал всех немедленно покинуть столицу Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru