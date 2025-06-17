Стало известно о возвращении Трампа с саммита G7 из-за событий на Ближнем Востоке

Американский лидер Дональд Трамп намерен досрочно покинуть саммит G7, который проходит в Канаде, из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

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По ее словам, глава государства уедет после ужина с главами государств. Отмечается, что Трамп продуктивно провел день на саммите, на «котором многое было достигнуто». Президент подписал крупное торговое соглашение с Великобританией и британским премьером Королевства Киром Стармером.

Ранее Трамп призвал всех немедленно покинуть столицу Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Ближний ВостокСШАДональд Трамп

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