Трамп заявил, что вводимые санкции обходятся США в миллиарды долларов

Вводимые Вашингтоном санкции обходятся Вашингтону в колоссальные суммы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского лидера Дональда Трампа.

Трамп: США используют новые антироссийские санкции, если будет нужно

По его словам, «речь идёт о миллиардах и миллиардах долларов». Глава государства указал, что «санкции — это не так просто».

Ранее стало известно, что Трамп выжидает с введением санкций против Москвы в надежде на соглашение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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