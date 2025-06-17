Трамп заявил, что вводимые санкции обходятся США в миллиарды долларов

По его словам, «речь идёт о миллиардах и миллиардах долларов». Глава государства указал, что «санкции — это не так просто».

Ранее стало известно, что Трамп выжидает с введением санкций против Москвы в надежде на соглашение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

