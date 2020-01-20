Патриах Кирилл приедет с визитом в австрийскую Вену

Как отмечается в сообщении фонда, одним из важных событий визита патриарха станет новое освящение русского православного Собора Святителя Николая в Вене. Собор находился на капитальной реставрации с 2004 года.

Ранее в ноябре прошлого года иерусалимский патриарх Феофил III призвал всех представителей поместных православных церквей собраться в Иордании для обсуждения вопросов сохранения единства Церкви. Протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН предположил, что угрозой всеправославного единства считают Российскую православную церковь (РПЦ).



