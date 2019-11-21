Кураев: РПЦ считают угрозой для всеправославного единства

При этом, по словам Кураева, храмы Константинопольского и Александрийского патриархов по-прежнему открыты для русских паломников, и они в своих молитвах, в нужных местах, упоминают московского патриарха.

«Патриарх Кирилл в патовой ситуации. Поначалу наша пропаганда требовала созыва всеправославного собора по украинскому вопросу. Потом осознали, что такой собор может быть только при условии присутствия константинопольского патриарха, он должен его возглавлять. Но в таком случае этот собор скорее превратится в суд над московским патриархом», - пояснил протодиакон.

По его мнению, по приглашению Феофила III «никто не приедет», а если и будет какая-то конференция, то «она не будет иметь статус общецерковного собора», так как без участия константинопольского патриарха это всего лишь «некая встреча людей по интересам».

«Это совершенно своя игра [Феофила III], на своих условиях. Типичная имитация бурной деятельности, отработка полученной премии. Думаю, он сам не верит в реальность своей идеи, если у него при этом нет договоренности с Варфоломеем (епископ Константинопольского патриархата – прим. НСН). Варфоломей готов встречаться, проводить всеправославные соборы за пределами своей территории, но тогда не поедет московский патриарх», - уточнил Кураев.

Среди возможных причин, по которым Феофилу III данный съезд был бы выгоден, собеседник НСН назвал возможность «сокращения присутствия русской церкви в Палестине, изменение формата русской церковной миссии в Иерусалиме».

Ранее НСН сообщала, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл прекратил упоминание имени главы Элладской православной церкви архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II. Это произошло в ходе литургии в храме Христа Спасителя.

