Кураев: РПЦ считают угрозой для всеправославного единства
Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН рассказал, чего боятся представители поместных православных церквей.
Иерусалимский патриарх Феофил III призвал всех представителей поместных православных церквей собраться в Иордании для обсуждения вопросов сохранения единства Церкви. Протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН предположил, что угрозой всеправославного единства считают Российскую православную церковь (РПЦ).
«Для всех, кто живет не в Москве, вполне очевидно, что раскол устраивает Москва… Очень важно понять, что, когда патриарх говорит, что церковь должна быть едина, то нужно спросить, кого он называет нарушителем единства? Скорее всего, речь о Москве», - отметил он.
Напомним, после выделения Православной церкви Украины в отдельное образование по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата, РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинополем. Позднее ПЦУ признали первоиерархи Элладской и Александрийской церквей.
При этом, по словам Кураева, храмы Константинопольского и Александрийского патриархов по-прежнему открыты для русских паломников, и они в своих молитвах, в нужных местах, упоминают московского патриарха.
«Патриарх Кирилл в патовой ситуации. Поначалу наша пропаганда требовала созыва всеправославного собора по украинскому вопросу. Потом осознали, что такой собор может быть только при условии присутствия константинопольского патриарха, он должен его возглавлять. Но в таком случае этот собор скорее превратится в суд над московским патриархом», - пояснил протодиакон.
По его мнению, по приглашению Феофила III «никто не приедет», а если и будет какая-то конференция, то «она не будет иметь статус общецерковного собора», так как без участия константинопольского патриарха это всего лишь «некая встреча людей по интересам».
«Это совершенно своя игра [Феофила III], на своих условиях. Типичная имитация бурной деятельности, отработка полученной премии. Думаю, он сам не верит в реальность своей идеи, если у него при этом нет договоренности с Варфоломеем (епископ Константинопольского патриархата – прим. НСН). Варфоломей готов встречаться, проводить всеправославные соборы за пределами своей территории, но тогда не поедет московский патриарх», - уточнил Кураев.
Среди возможных причин, по которым Феофилу III данный съезд был бы выгоден, собеседник НСН назвал возможность «сокращения присутствия русской церкви в Палестине, изменение формата русской церковной миссии в Иерусалиме».
Ранее НСН сообщала, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл прекратил упоминание имени главы Элладской православной церкви архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II. Это произошло в ходе литургии в храме Христа Спасителя.
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