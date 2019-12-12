Патриарх Кирилл отпел Лужкова

Глава Русской православной церкви рассказал о заслугах Лужкова перед РПЦ. В частности, он напомнил, что «настойчивость» и «мужество» бывшего мэра помогли осуществить восстановление храма Христа Спасителя.

«Юрий Михайлович уделял большое внимание восстановлению, реставрации и строительству храмов», - отметил патриарх.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 года. Он скончался в Мюнхене после операции на сердце. Бывшего градоначальника похоронят на Новодевичьем кладбище. Проститься с бывшим мэром, в том числе, пришел действующий градоначальник столицы Сергей Собянин, сообщает RT.