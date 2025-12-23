Пассажиры или акционеры: Кто заплатит за повышение сборов для авиакомпаний
ФАС согласовала аэропорту «Шереметьево» повышение сборов за обслуживание российских авиакомпаний на 10%, иностранных – на 3%, заявил НСН Олег Пантелеев.
За повышение сборов для авиакомпаний со стороны аэропортов платят пассажиры, если удается увеличить цены на билеты без снижения спроса, иначе компаниям приходится работать в убыток, заявил НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Международный аэропорт «Шереметьево» с 1 января 2026 года планирует повысить основные сборы за обслуживание российских авиакомпаний на 10%, для иностранных – в среднем на 3%, пишет «Интерфакс». До этого «Шереметьево» индексировало тарифы в марте 2025 года, как и другой аэропорт Московского авиаузла – «Внуково». «Домодедово» корректировал тарифы сначала в марте, затем частично в июле. Пантелеев отметил, что это все уже согласовано с ФАС.
«Операторы аэропортов предоставляют в ФАС свои обоснованные предложения по повышению ставок сборов по целому ряду позиций, включая взлет-посадку, обслуживание рейсов и так далее. ФАС обычно ограничивает пожелания аэропортов, позволяет повысить величину сборов на размер инфляции. Лишь в ряде случаев может быть более существенное повышение. Например, если речь идет о вводе новых аэровокзальных комплексов, если реализуются другие мероприятия, повышающие инвестиционные издержки. Ставки сборов для иностранных авиакомпаний раньше были ощутимо выше, чем для российских перевозчиков. Сейчас происходит постепенное выравнивание сборов для тех и других», - рассказал он.
Он также объяснил, как это скажется на авиакомпаниях и ценообразовании.
«Авиакомпании были бы рады все свои дополнительные издержки переложить на пассажиров, но эта возможность ограничена сегодня реальным уровнем доходов населения. Поэтому компании либо закладывают часть расходов в билеты, повышая цены, либо сокращают свои финансовые показатели. Чистая прибыль ряда авиакомпаний фиксирует убытки. Очевидно, что кто-то за это заплатит – либо пассажиры, либо акционеры», - заключил собеседник НСН.
В России есть аэропорты, где посадочные талоны выписывают от руки, так как даже базовая автоматизация обойдется слишком дорого, рассказал НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Отдельная встреча Путина с участниками СВО не запланирована
- Задолжали миллиарды: В России 20% застройщиков переносят сроки сдачи жилья
- Три человека пострадали при взрыве в японском Университете Нагои
- Американский певец Барри Манилоу отменил концерты из-за рака легких
- В Техасе при крушении самолета ВМС Мексики погибли пять человек
- Россияне оформили 3,36 млн кредитов за ноябрь 2025 года
- Россиян предостерегли от покупки подержанных машин у лизинговых компаний
- Пассажиры или акционеры: Кто заплатит за повышение сборов для авиакомпаний
- Первая частная космическая ракета Южной Кореи потерпела крушение
- Над регионами России сбили 29 украинских дронов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru