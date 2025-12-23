«Операторы аэропортов предоставляют в ФАС свои обоснованные предложения по повышению ставок сборов по целому ряду позиций, включая взлет-посадку, обслуживание рейсов и так далее. ФАС обычно ограничивает пожелания аэропортов, позволяет повысить величину сборов на размер инфляции. Лишь в ряде случаев может быть более существенное повышение. Например, если речь идет о вводе новых аэровокзальных комплексов, если реализуются другие мероприятия, повышающие инвестиционные издержки. Ставки сборов для иностранных авиакомпаний раньше были ощутимо выше, чем для российских перевозчиков. Сейчас происходит постепенное выравнивание сборов для тех и других», - рассказал он.

Он также объяснил, как это скажется на авиакомпаниях и ценообразовании.

«Авиакомпании были бы рады все свои дополнительные издержки переложить на пассажиров, но эта возможность ограничена сегодня реальным уровнем доходов населения. Поэтому компании либо закладывают часть расходов в билеты, повышая цены, либо сокращают свои финансовые показатели. Чистая прибыль ряда авиакомпаний фиксирует убытки. Очевидно, что кто-то за это заплатит – либо пассажиры, либо акционеры», - заключил собеседник НСН.

В России есть аэропорты, где посадочные талоны выписывают от руки, так как даже базовая автоматизация обойдется слишком дорого, рассказал НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.

