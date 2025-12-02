«Дорожают на треть!»: Как сэкономить на покупке авиабилетов перед Новым годом

Федеральная антимонопольная служба не сможет обуздать рост цен на авиабилеты, они не подлежат контролю, сказал НСН Виктор Горбачев.

Справиться с ростом цен на авиабилеты перед праздниками и сезоном отпусков не получится, единственный выход для путешественников — приобретать билеты на самолет заранее. Об этом НСН заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.

Авиабилеты на новогодние праздники подорожали на 10–30% год к году в зависимости от направления. Авиакомпании фиксируют повышенный спрос в Китай, а агрегаторы — в Европу и Японию, сообщило издание «Коммерсантъ». По словам Горбачева, обуздать цены на авиабилеты не получится — остается лишь приобретать билеты заранее.

Почему у китайских авиакомпаний билеты в Поднебесную дешевле

«Известно, что авиакомпании специально завышают цены, это уже традиция. Где-то рост составляет 30%, где-то — 15%, где-то — 10%, в зависимости от направления. Также цены повышаются к сезону отпусков, к майским праздникам, а в межсезонье, в так называемый “мертвый сезон” цены снижаются. Сделать с этим никто ничего не может — авиакомпании не подлежат контролю Федеральной антимонопольной службы, потому что это не естественная монополия. Авиакомпаний много, можно выбрать любую. Остается только покупать билеты заранее — перед самыми праздниками цены взвинтят еще сильнее», — сказал Горбачев.

Ранее Горбачев заявил, что увеличение сбора за аэронавигацию на Дальнем Востоке вынудит авиакомпании повысить цены на билеты, чтобы избежать банкротства. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

