Справиться с ростом цен на авиабилеты перед праздниками и сезоном отпусков не получится, единственный выход для путешественников — приобретать билеты на самолет заранее. Об этом НСН заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.

Авиабилеты на новогодние праздники подорожали на 10–30% год к году в зависимости от направления. Авиакомпании фиксируют повышенный спрос в Китай, а агрегаторы — в Европу и Японию, сообщило издание «Коммерсантъ». По словам Горбачева, обуздать цены на авиабилеты не получится — остается лишь приобретать билеты заранее.