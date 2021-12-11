Пассажиров нижних полок в поездах обяжут уступать место у стола

«Время для приема пищи составляет в утренние и вечерние часы не более 30 минут, в обеденное время — не более 1 часа», — говорится в документе.

Ведомство вводит запрет на высадку из поезда пассажиров, чей возраст не достиг 16 лет, а также – на перевозку средств передвижения с двигателем внутреннего сгорания.

Дополнительно Минтранс предлагает разрешить перевозить в поездах сноуборд или одну пару лыж.

Кроме того, в поездах пригородного сообщения изменятся правила перевозки сельскохозяйственных животных. Их разрешается перемещать в корзинах, клетках, ящиках, если они по сумме трех измерений не превышают 180 см.

Предлагается расширить список документов для покупки билетов, включив в него временное удостоверение личности от органов внутренних дел, справку об освобождении из мест лишения свободы, а также справку об утере паспорта, пишут «Известия».

Ранее в транспортной отрасли в ответ на возможные ограничения предсказали процветание нелегального бизнеса. Введение QR-кодов в общественном транспорте негативно скажется на финансовом положении отрасли, а также развяжет руки нелегальным таксистам, заявил директор по решениям в области общественного транспорта компании SIMETRA Владимир Валдин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Как транспортник я могу сказать, что для транспортной отрасли любые ограничения на пользование легальным транспортом приведут к росту пользования транспорта нелегального. Эта нелегальщина не только имеет свои последствия, она еще и просто опасная», - подчеркнул он.



