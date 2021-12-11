Пассажиров нижних полок в поездах обяжут уступать место у стола
В поездах дальнего следования пассажиров с билетами на нижних полках намерены обязать уступать место у стола соседям с верхних полок по требованию проводника. Цель инициативы = обеспечить равные возможности и условия путешественникам для приема пищи, отмечают в Министерстве транспорта России.
Проект приказа ведомства опубликован 9 декабря на федеральном портале нормативных правовых актов.
«Время для приема пищи составляет в утренние и вечерние часы не более 30 минут, в обеденное время — не более 1 часа», — говорится в документе.
Ведомство вводит запрет на высадку из поезда пассажиров, чей возраст не достиг 16 лет, а также – на перевозку средств передвижения с двигателем внутреннего сгорания.
Дополнительно Минтранс предлагает разрешить перевозить в поездах сноуборд или одну пару лыж.
Кроме того, в поездах пригородного сообщения изменятся правила перевозки сельскохозяйственных животных. Их разрешается перемещать в корзинах, клетках, ящиках, если они по сумме трех измерений не превышают 180 см.
Предлагается расширить список документов для покупки билетов, включив в него временное удостоверение личности от органов внутренних дел, справку об освобождении из мест лишения свободы, а также справку об утере паспорта, пишут «Известия».
Ранее в транспортной отрасли в ответ на возможные ограничения предсказали процветание нелегального бизнеса. Введение QR-кодов в общественном транспорте негативно скажется на финансовом положении отрасли, а также развяжет руки нелегальным таксистам, заявил директор по решениям в области общественного транспорта компании SIMETRA Владимир Валдин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Как транспортник я могу сказать, что для транспортной отрасли любые ограничения на пользование легальным транспортом приведут к росту пользования транспорта нелегального. Эта нелегальщина не только имеет свои последствия, она еще и просто опасная», - подчеркнул он.
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