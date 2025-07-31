Россиян предупредили о самых частых ошибках при покупке авиабилетов

Отмечается, что с перепутанными именем и фамилией, ошибкой в одну букву, а также некорректной транслитерацией, связаны 62% обращений. На втором месте - изменения в паспорте (26%), что может произойти при смене фамилии, опечатках или при получении нового документа.

«Главное — заметить ошибки вовремя и как можно раньше написать в поддержку: либо продавцу билета, либо напрямую перевозчику», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ТОП попали ошибки, связанные с датой рождения (7%) и неверным адресом электронной почты (3%), а также вопросы со временем вылета, особенно при смене часовых поясов или международных перелётов.

Ранее главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «Радиоточке НСН», что дополнительный сбор с авиакомпаний для реконструкции аэропортов может очень негативно отразиться на гражданах, особенно в удалённых городах.