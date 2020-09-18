Пашаева лишили адвокатского статуса
И что с того Ефремову?
Эльман Пашаев, представлявший интересы актера Михаила Ефремова на процессе по делу о смертельном ДТП, лишен статуса адвоката – в четвертый раз за его карьеру. Такое решение принял Совет адвокатской палаты по республике Северная Осетия - Алания.
Президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко назвал решение наиболее адекватным. «Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания. Но тот водевиль, который был им разыгран, привел к вполне логическому завершению», - сказал Пилипенко.
Спектакль из процесса о смертельном ДТП стараниями Эльмана Пашаева действительно вышел эффектный. Но не эффективный. В ходе защиты Ефремова Пашаев приводил в суд свидетелей, показания которых должны были доказать отсутствие актера за рулем в момент ДТП. Теперь сами эти свидетели рискуют попасть под суд по обвинению в даче ложных показаний. Звучали и заявления о том, что причиной аварии могли стать перехват управления автомобилем хакерами, ядовитые вещества или лазер. Все эти фокусы нашли отражение в приговоре, по которому Михаил Ефремов получил наказание в восемь лет колонии общего режима. В частности, судья сочла показания свидетелей защиты недостоверными. До лишения адвокатского статуса Пашаев успел подать апелляцию на приговор.
Визави Пашаева на процессе по делу Ефремова адвокат потерпевших Александр Добровинский комментировать утрату соперником адвокатского статуса отказался, пояснив в эфире НСН, что его «немножко по-другому воспитывали». Вместе с тем, Добровинский признал, что ему «господина Пашаева будет не хватать».
В отношении самого г-на Добровинского в связи с делом Ефремова также открыто дисциплинарное производство. Как заявили в Федеральной палате адвокатов России, дела в отношении и Пашаева и Добровинского были заведены в связи с их публичной активностью, идущей вразрез с принципами профессиональной этики. Еще во время процесса представители ФПА отмечали, что адвокаты сообщают СМИ сведения, составляющие предмет адвокатской тайны, и используют громкое дело для саморекламы.
Теперь у Михаила Ефремова новые адвокаты. Один из них, Владимир Васильев подал свою жалобу на приговор актеру, который признан виновным в совершении в состоянии опьянения ДТП, повлекшего гибель человека. Новый адвокат просит апелляционную инстанцию об условном наказании сроком до четырех лет. Он намерен доказать в апелляционной инстанции возможность применения к Ефремову назначения наказания ниже низшего предела и условного срока, отмечает «Интерфакс».
Дата рассмотрения жалоб в Мосгорсуде пока не назначена.
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