Пашаева лишили адвокатского статуса

Эльман Пашаев, представлявший интересы актера Михаила Ефремова на процессе по делу о смертельном ДТП, лишен статуса адвоката – в четвертый раз за его карьеру. Такое решение принял Совет адвокатской палаты по республике Северная Осетия - Алания.

Президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко назвал решение наиболее адекватным. «Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания. Но тот водевиль, который был им разыгран, привел к вполне логическому завершению», - сказал Пилипенко.