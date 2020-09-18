Добровинскому Пашаева будет не хватать

Защитник актера Михаила Ефремова на суде по ДТП Эльман Пашаев лишён статуса адвоката сроком на один год. Такое решение принял Совет адвокатской палаты по республике Северная Осетия - Алания.

Адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова в ходе суда над актером Михаилом Ефремовым, в эфире НСН рассказал, что ему Пашаева будет не хватать.

«Господина Пашаева мне будет не хватать», - сказал он.

Добровинский пояснил, что Пашаев был его процессуальным противником и у него сложилось о нем мнение. «Комментировать это решение я не буду, меня немножко по-другому воспитывали», - пояснил адвокат.

