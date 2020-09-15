Адвокат назвал приговор Ефремову незаконным

«Приговор незаконен в части наказания. Наказание необоснованно жесткое и не соответствует уголовному законодательству», - уверен юрист. Он заявил, что это «ярко выраженное наказание за политическую сатиру».

По его мнению, Ефремову должны были дать 6-7 лет колонии-поселения с учетом того, что убийство было неумышленным и в деле есть смягчающие обстоятельства. Трунов уверен, что в Верховном суде можно рассчитывать на отмену приговора и добавил, что даже 6-7 лет – это «ужасно много».

«У нас самый жестокий уголовный кодекс, даже в сравнении со сталинскими временами», - посетовал адвокат.

