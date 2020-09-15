Адвокат назвал приговор Ефремову незаконным

Адвокат Игорь Трунов в эфире НСН назвал приговор актеру Михаилу Ефремову необоснованным.

Новым адвокатом Михаила Ефремова, осужденного по делу о смертельной аварии в центре Москвы на 8 лет колонии общего режима, при подаче апелляции и дальнейших процессуальных действиях будет Роман Филиппов.

Адвокат Игорь Трунов в эфире НСН не стал комментировать это назначение. сославшись на адвокатскую этику, но назвал приговор актеру Михаилу Ефремову необоснованным.

Названо имя нового адвоката Ефремова

«Приговор незаконен в части наказания. Наказание необоснованно жесткое и не соответствует уголовному законодательству», - уверен юрист. Он заявил, что это «ярко выраженное наказание за политическую сатиру».

По его мнению, Ефремову должны были дать 6-7 лет колонии-поселения с учетом того, что убийство было неумышленным и в деле есть смягчающие обстоятельства. Трунов уверен, что в Верховном суде можно рассчитывать на отмену приговора и добавил, что даже 6-7 лет – это «ужасно много».

«У нас самый жестокий уголовный кодекс, даже в сравнении со сталинскими временами», - посетовал адвокат.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Игорь ТруновМихаил Ефремов
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