Пасечник: Расширение маткапитала затронет миллион человек в ЛНР
Расширение материнского капитала, которое сегодня предложил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собрания, коснется минимум 1 млн человек в Луганской народной республике, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
Сегодня Владимир Путин во время послания Федеральному собрания предложил предоставить материнские капиталы семьям из новых регионов задним числом. Глава государства отметил, что подобная процедура применялась после вхождения Крыма в состав России.
Ранее экс-министр труда, заслуженный экономист Сергей Калашников в беседе с НСН заявил, что для выплаты материнского капитала семьям присоединенных к России регионов может потребоваться пересмотр бюджетов, также на эту меру могут быть направлены средства ФНБ и резервных фондов.
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