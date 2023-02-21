Пасечник: Расширение маткапитала затронет миллион человек в ЛНР

Расширение материнского капитала, которое сегодня предложил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собрания, коснется минимум 1 млн человек в Луганской народной республике, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

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Сегодня Владимир Путин во время послания Федеральному собрания предложил предоставить материнские капиталы семьям из новых регионов задним числом. Глава государства отметил, что подобная процедура применялась после вхождения Крыма в состав России.

Ранее экс-министр труда, заслуженный экономист Сергей Калашников в беседе с НСН заявил, что для выплаты материнского капитала семьям присоединенных к России регионов может потребоваться пересмотр бюджетов, также на эту меру могут быть направлены средства ФНБ и резервных фондов.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Владимир ПутинМаткапиталЛНР
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