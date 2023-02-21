Путин поручил Минобороны и Росатому обеспечить готовность к ядерным испытаниям

Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к ядерным испытаниям. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

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Он отметил, что Россия не будет первой проводить ядерные испытания, однако если США проведут их, то и российская сторона ответит тем же.

Так, в этом году послание Путина проводится в Гостином дворе, зарубежные СМИ из недружественных стран аккредитованы на мероприятие не были. Как отмечал политолог Сергей Марков в разговоре с НСН, во время послания президента Федеральному собранию прозвучат сенсационные заявления. При этом политолог Марат Баширов указывал, что 21 февраля станет символической датой не только для спецоперации на Украине, но и для всего мирового сообщества.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин
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