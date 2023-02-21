Семьи из новых регионов получат маткапиталы задним числом

««С 1 февраля маткапитал проиндексирован на 11,9%. Предлагаю предоставлять материнский капитал жителям Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, семьям в которых дети родились, начиная с 2007 года – с момента, когда программа начала действовать во всей России», - сказал Путин.

Глава государства отметил, что подобная процедура применялась после вхождения Крыма в состав России.

Ранее Владимир Путин заявил, что экономика страны выходит на новый цикл и уже начала обретать качественно новый характер. А потому сценарий «пушки вместо масла» исключен.