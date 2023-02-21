Семьи из новых регионов получат маткапиталы задним числом

Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собрания предложил предоставить материнские капиталы семьям из новых регионов задним числом.

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««С 1 февраля маткапитал проиндексирован на 11,9%. Предлагаю предоставлять материнский капитал жителям Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, семьям в которых дети родились, начиная с 2007 года – с момента, когда программа начала действовать во всей России», - сказал Путин.

Глава государства отметил, что подобная процедура применялась после вхождения Крыма в состав России.

Ранее Владимир Путин заявил, что экономика страны выходит на новый цикл и уже начала обретать качественно новый характер. А потому сценарий «пушки вместо масла» исключен.

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Для Владимира Путина это восемнадцатое послание Федеральному собранию и 28-е в новейшей истории России. В 2022 году мероприятие не проводилось. Путин объяснил это динамично развивающейся ситуацией и сложностями «зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».

В апреле 2021 года послание президента длилось 1 час 19 минут, а самую короткую речь Путин произносил в 2004 и 2005 годах – 48 минут. В 2018 году выступление президента длилось 1 час 55 минут и стало самым продолжительным.

В 2020 году после послания Федеральному собрания правительство России во главе с премьером Дмитрием Медведевым ушло в отставку. В стране была запущена конституционная реформа.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:СемьяВладимир ПутинМатеринский Капитал
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