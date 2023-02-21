Названы три источника финансирования маткапитала для новых регионов РФ

Для выплаты материнского капитала семьям присоединенных к России регионов может потребоваться пересмотр бюджетов, также на эту меру могут быть направлены средства ФНБ и резервных фондов, заявил экс-министр труда, заслуженный экономист Сергей Калашников в беседе с НСН.

Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собрания предложил предоставить материнский капитал семьям из новых регионов задним числом. Решение затронет семьи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, где дети родились в период с 2007 года. Калашников отметил, что такая мера была очень востребована в Крыму и Севастополе.