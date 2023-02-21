Названы три источника финансирования маткапитала для новых регионов РФ
Заслуженный экономист Сергей Калашников сказал НСН, что такая мера была очень востребована в Крыму и Севастополе.
Для выплаты материнского капитала семьям присоединенных к России регионов может потребоваться пересмотр бюджетов, также на эту меру могут быть направлены средства ФНБ и резервных фондов, заявил экс-министр труда, заслуженный экономист Сергей Калашников в беседе с НСН.
Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собрания предложил предоставить материнский капитал семьям из новых регионов задним числом. Решение затронет семьи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, где дети родились в период с 2007 года. Калашников отметил, что такая мера была очень востребована в Крыму и Севастополе.
«Сколько это будет стоить бюджету, сложно сказать, потому что нет данных по тем объемам, которые потребуются для вновь присоединенных территорий. Что касается решения, оно напрашивалось по аналогии с Крымом и Севастополем. У нас есть три источника. Во-первых, регулярно пересматривается бюджет, и вносятся в него коррективы. Это делает Госдума по представлению правительства. Второе – Фонд благосостояния, третий источник – закрытые фонды, которые всегда есть у правительства в резерве. Это скорее знак социальной солидарности. В Крыму и Севастополе все, кто имел такое право, воспользовались им», - отметил собеседник НСН.
Министр финансов Антон Силуанов заявил после послания Владимира Путина Федеральному собранию, что финансирование новых регионов не потребует повышения налогов. По его словам, средства на все объявленные президентом решения заложены, финансирование осуществится в полном объеме.
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