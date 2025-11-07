Партизанская история: Доля «недружественного» пива в России упала до 2%
Россия вполне удовлетворяет внутренние потребности отечественным производством пива – это 95-96%, заявил НСН Максим Черниговский.
Доля пива из недружественных стран в России упала до 2%, но некоторые производители из Германии и Чехии пытаются завозить товар обходным путем, заявил НСН доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
После повышения Россией в сентябре импортных пошлин на пиво из недружественных стран часть поставщиков ради экономии стала ввозить такую продукцию через Белоруссию и Казахстан. В этих государствах, входящих в ЕАЭС, тариф на ввоз установлен в диапазоне €0,018–0,04 за литр, в то время как в России ставка для пива из ЕС составляет €1,5 за литр. Дистрибуторы, поставляющие напитки напрямую, обратились в Минфин РФ с просьбой принять меры. По мнению экспертов, решить проблему будет непросто, пишет «Коммерсант». Черниговский уверен, что желающих пробраться на рынок не так много.
«Вся эта история с точки зрения бизнеса не очень актуальна, потому что доля импортного пива и пивных напитков даже до 2022 года составляла от 5 до 6%. Сейчас это порядка 2-3% от общей розничной реализации, если говорим про недружественные страны. Вся эта партизанская история не очень привлекательна. Пивной сегмент у нас один из самых самодостаточных. Мы вполне удовлетворяем внутренние потребности отечественным производством – это 95-96%. Импортеры пользуются такими схемами, но эти лазейки будут искоренены», - уверен эксперт.
При этом он подтвердил, что пошлины на пиво пока не работают, но оказывают политический эффект.
«Пошлины пока не работают на деле, но скоро заработают. Это больше политический аспект, чем экономический. Коммерческого акцента здесь очень мало. Мы должны оказывать давление на зарубежных производителей, это правильная стратегия. Тут все логично и понятно», - заключил собеседник НСН.
Ранее председатель Совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман заявил НСН, что продажи пива традиционно падают в осенний период, однако роста цен сейчас ждать не стоит, так как их корректировка случилась еще в начале года.
