Доля пива из недружественных стран в России упала до 2%, но некоторые производители из Германии и Чехии пытаются завозить товар обходным путем, заявил НСН доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

После повышения Россией в сентябре импортных пошлин на пиво из недружественных стран часть поставщиков ради экономии стала ввозить такую продукцию через Белоруссию и Казахстан. В этих государствах, входящих в ЕАЭС, тариф на ввоз установлен в диапазоне €0,018–0,04 за литр, в то время как в России ставка для пива из ЕС составляет €1,5 за литр. Дистрибуторы, поставляющие напитки напрямую, обратились в Минфин РФ с просьбой принять меры. По мнению экспертов, решить проблему будет непросто, пишет «Коммерсант». Черниговский уверен, что желающих пробраться на рынок не так много.