Партия «За семью!» выступила за изменение приговора отцу нарисовавшей антивоенный рисунок девочки

Мы выступаем за воссоединение семьи и изменение приговора отцу девочки, заявил в эфире НСН председатель новообразованной партии «За семью!» Андрей Кормухин.

Координатор-основатель движения «Сорок Сороков» и председатель новообразованной партии «За семью!» Андрей Кормухин в беседе с НСН рассказал, что партия уже обсуждает с юристами историю отца школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок, и выступает за воссоединение семьи.

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Суд приговорил к двум годам колонии 53-летнего жителя Тульской области Алексея Москалева, отца шестиклассницы, которая нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО. Кормухин сообщил, что партия выступает за объединение семьи.

«Мы обратились к юристам. Они все будут изучать. Да, мы всегда выступали против девиантных технологий. Юристы должны разобраться. Мы за то, чтобы семья была объединена. Если есть альтернативные способы наказания - условный срок, исправительные работы, штраф, то мы считаем, что лучше дать шанс семье воссоединиться. Мы попробуем предпринять все действия, чтобы перевоспитать господина Москалева. Мы отправили всю эту историю в наш правозащитный центр на изучение», - отметил собеседник НСН.
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Алексея Москалева в апреле прошлого года оштрафовали на 32 тысячи рублей за пост в соцсетях, который, как посчитал суд, дискредитирует ВС РФ. В том же месяце его дочь в школе на уроке ИЗО нарисовала женщину с ребенком, флаги Украины и России и летящие ракеты.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в эфире НСН заявила, что отцу школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок, назначили слишком суровое наказание.

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ФОТО: НСН
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