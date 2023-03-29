Партия «За семью!» выступила за изменение приговора отцу нарисовавшей антивоенный рисунок девочки

Алексея Москалева в апреле прошлого года оштрафовали на 32 тысячи рублей за пост в соцсетях, который, как посчитал суд, дискредитирует ВС РФ. В том же месяце его дочь в школе на уроке ИЗО нарисовала женщину с ребенком, флаги Украины и России и летящие ракеты.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в эфире НСН заявила, что отцу школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок, назначили слишком суровое наказание.

