«Дети доводят!»: Названы причины избиения школьников преподавателями
Детям нельзя позволять делать все, что им угодно, школа должна иметь рычаги воздействия на них и воспитывать, отметила в эфире НСН Ольга Леткова.
Школьники стали доводить учителей и провоцировать их на жесткие реакции, именно поэтому преподаватели стали срываться и позволять себе поднимать руку на детей, объяснила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с НСН.
Накануне Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» сообщил, что учитель ОБЖ из школы №58 в Нижнем Тагиле во время урока ударил двух пятиклассников. На попавших в сеть кадрах видно, как мужчина бьет одного из школьников палкой, другой ученик получил удар рукой по голове. При этом подобных случаев становится больше. Ольга Леткова отметила, что сегодня учителю приходится терпеть безобразное поведение детей.
«К сожалению, бывает, учителя ведут себя неадекватно. Но чаще всего ученики ведут себя таким образом, что провоцируют учителей на жесткие реакции. Часто дети снимают на видео уже ту реакцию учителя, которая последовала после их оскорблений перед всем классом и выходок. Учитель не должен распускать руки, но не нужно забывать, что учитель тоже человек и, если его публично унижать, он может ответить. Сейчас у нас ситуация такая, что учитель не может даже замечания сделать ребенку, если он себя неправильно ведет, это может быть чревато. Учитель молчит, дети ведут себя безобразно, доводят учителя, а потом он срывается и теряет работу. Ученики выносят урок о том, что им все можно, что любого они могут уничтожить и делать все, что хотят», - сказала Леткова.
Она отметила, что школьникам нельзя позволять делать все, что им угодно. По словам Летковой, школа должна иметь рычаги воздействия на детей в виде общественной работы, а также заниматься их воспитанием.
«Нужно менять не учителей, а саму систему в этой части. Мы не должны позволять делать детям все, что им угодно. Школа должна иметь возможность воздействия. Учеников можно привлечь к какой-то общественной работе в школе: помыть класс, туалет после школы или нести другую общественную нагрузку. Раньше, когда дети совершали правонарушения в школах, были специальные учреждения, все боялись туда попадать. Школа должна воспитывать не только словами и "Разговорами о важном"… Тогда не будет никакой необходимости у учителей выяснять отношения с учениками на кулаках. Он сможет привлечь администрацию школы к этому конфликту, сейчас такого нет», - резюмировала Леткова.
Ранее, 1 марта, Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве против учителя возбудили уголовное дело за избиение школьника. Отмечалось, что происшествие случилось в столичной школе №2031 на уроке по финансовой грамотности. Учитель Сергей Окопский потребовал от ученика, с которым у него произошел конфликт на уроке, выйти из класса. Когда 14-летний юноша отказался, учитель толкнул и сбросил его со стула, после чего начал тащить силой. Окопский схватил подростка за волосы, выволок в коридор и там несколько раз ударил по лицу.
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