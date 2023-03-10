«Дети доводят!»: Названы причины избиения школьников преподавателями

Накануне Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» сообщил, что учитель ОБЖ из школы №58 в Нижнем Тагиле во время урока ударил двух пятиклассников. На попавших в сеть кадрах видно, как мужчина бьет одного из школьников палкой, другой ученик получил удар рукой по голове. При этом подобных случаев становится больше. Ольга Леткова отметила, что сегодня учителю приходится терпеть безобразное поведение детей.

«К сожалению, бывает, учителя ведут себя неадекватно. Но чаще всего ученики ведут себя таким образом, что провоцируют учителей на жесткие реакции. Часто дети снимают на видео уже ту реакцию учителя, которая последовала после их оскорблений перед всем классом и выходок. Учитель не должен распускать руки, но не нужно забывать, что учитель тоже человек и, если его публично унижать, он может ответить. Сейчас у нас ситуация такая, что учитель не может даже замечания сделать ребенку, если он себя неправильно ведет, это может быть чревато. Учитель молчит, дети ведут себя безобразно, доводят учителя, а потом он срывается и теряет работу. Ученики выносят урок о том, что им все можно, что любого они могут уничтожить и делать все, что хотят», - сказала Леткова.

Она отметила, что школьникам нельзя позволять делать все, что им угодно. По словам Летковой, школа должна иметь рычаги воздействия на детей в виде общественной работы, а также заниматься их воспитанием.