Депутат Останина раскритиковала приговор отцу нарисовавшей антивоенный рисунок девочки
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в эфире НСН заявила, что отцу школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок, назначили слишком суровое наказание.
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в разговоре с НСН выразила мнение, что отцу школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок, назначили слишком суровое наказание, а тот факт, что девочку отправили в приют, должен быть на совести местных органов опеки и педагогов ребенка.
Суд приговорил к двум годам колонии 53-летнего жителя Тульской области Алексея Москалева, отца шестиклассницы, нарисовавшей антивоенный рисунок на уроке ИЗО. Останина заявила о несправедливости приговора отцу и обратила внимание на безразличие всех участников этого дела к ребенку.
«Я считаю, что это чрезмерно суровое наказание. Если оглянуться вокруг сейчас, то мы увидим, как более серьезные антивоенные действия с легкостью прощаются. В любом случае, отца, воспитывающего в одиночку дочь, изолировать на два года, учитывая тот факт, что мать девочки уже отказалась от нее... Это же одиночество для ребенка! Даже в этом случае органы опеки обращались к матери, она отказалась взять ребенка. Об этом знает не только девочка, не только отец и органы опеки. Наверняка об этом знают и сверстники. Ребенок оказался в этой ситуации самым пострадавшим. Мне кажется, что никто о девочке и не думал. Все были сосредоточены на том, как бы наказать отца. Если были вопросы к психике этого мужчины, то взялись бы, подлечили, помогли. Если органы опеки видели, что у мужчины проблемы какие-то, то где же они были раньше? Сейчас все выглядит так, будто ничего не предприняли кроме того, что забрали ребенка в детский дом», - рассудила депутат.
По ее словам, вопросы нужно задавать педагогическому составы учебного заведения, которое посещала девочка, а также органам опеки.
«Я хотела бы обратиться к педагогам школы, где училась девочка. Доводить ситуацию до такого состояния, когда ребенок оказался в детском доме, а отец приговорен к двум годам лишения свободы - это все должно быть на совести и педагогов, и органов опеки, а не на совести отца», - заявила собеседница НСН.
Она выразила надежду на скорый ответ губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
«Я обратилась к губернатору. Ответа пока нет. Речь в этой истории не только про рисунок. Где были органы опеки? Где были педагоги? Я все эти вопросы задала губернатору. Рисунок ребенка - не повод для наказания отца. Само поведение отца показывает, что просто нервы не выдержали. Когда в конфликт вступил с органами опеки, когда убежал. Все это говорит о том, что психика уже расшатана. Вопросы к этой семье должны были появиться раньше. В общем, жду ответа от губернатора. Мне бы очень хотелось, чтобы он занял здравую позицию», - резюмировала Останина.
Алексея Москалева в апреле прошлого года оштрафовали на 32 тысячи рублей за пост в соцсетях, который, как посчитал суд, дискредитирует ВС РФ. В том же месяце его дочь в школе на уроке ИЗО нарисовала женщину с ребенком, флаги Украины и России и летящие ракеты.
За девочку заступался даже глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин: «13-летняя девочка вынуждена расти, фактически, сиротой из-за того, что кому-то не понравился её рисунок».
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