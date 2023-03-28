Депутат Останина раскритиковала приговор отцу нарисовавшей антивоенный рисунок девочки

Она выразила надежду на скорый ответ губернатора Тульской области Алексея Дюмина.



«Я обратилась к губернатору. Ответа пока нет. Речь в этой истории не только про рисунок. Где были органы опеки? Где были педагоги? Я все эти вопросы задала губернатору. Рисунок ребенка - не повод для наказания отца. Само поведение отца показывает, что просто нервы не выдержали. Когда в конфликт вступил с органами опеки, когда убежал. Все это говорит о том, что психика уже расшатана. Вопросы к этой семье должны были появиться раньше. В общем, жду ответа от губернатора. Мне бы очень хотелось, чтобы он занял здравую позицию», - резюмировала Останина.

Алексея Москалева в апреле прошлого года оштрафовали на 32 тысячи рублей за пост в соцсетях, который, как посчитал суд, дискредитирует ВС РФ. В том же месяце его дочь в школе на уроке ИЗО нарисовала женщину с ребенком, флаги Украины и России и летящие ракеты.



За девочку заступался даже глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин: «13-летняя девочка вынуждена расти, фактически, сиротой из-за того, что кому-то не понравился её рисунок».

