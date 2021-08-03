«Как можно прививаться в ТЦ?» «Пенсионеры» поддержали вакцинацию с оговорками

Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что вакцинация от COVID-19 пенсионеров допустима только после консультации с врачом.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о необходимости полностью привить всех россиян старше 60 лет. По его словам, исключения здесь могут быть только по медицинским показаниям.