«Как можно прививаться в ТЦ?» «Пенсионеры» поддержали вакцинацию с оговорками
Андрей Широков уверен, что людям старшего поколения обязательно нужно получить рекомендацию врача перед прививкой, а ещё лучше - пройти медосмотр.
Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что вакцинация от COVID-19 пенсионеров допустима только после консультации с врачом.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о необходимости полностью привить всех россиян старше 60 лет. По его словам, исключения здесь могут быть только по медицинским показаниям.
«Это требование может быть справедливым со стороны Мурашко как министра, заботящегося о людях старшего поколения, но в его рекомендациях есть пункт, что прививаться следует только после медицинского осмотра. То есть, если врачи рекомендуют человеку старше 60 лет сделать прививку, то, я думаю, что это будет довольно позитивно для этих людей, потому что шансов заболеть CОVID-19 у них будет гораздо меньше. Но это не будет исключать того, что они могут заболеть. Как показывает практика, многие вакцинированные все равно заболевают. Здесь мы должны четко понимать, что делать это надо по рекомендации врачей. Потому что этот препарат вызывает очень много побочных явлений, особенно в первые дни после прививки. Это связано с тромбообразованием, повышением давления и другими вещами, которые могут негативно сказаться на здоровье людей старшего поколения, особенно тех, кто страдает гипертонией, сердечными и сосудистыми заболеваниями. В моем личном окружении очень многие люди, сделавшие прививку, первые пару дней чувствовали себя плохо, потом все стабилизировалось», - рассказал Широков.
При этом он считает, что вакцинацию пенсионеров нельзя проводить там, где это делают массово и без врачебных заключений.
«Я лично не понимаю, как можно делать прививки в торговых центрах, в Гостином дворе, на рынках и каких-то других территориях, где не делают врачебных заключений для тех, кто делает прививку. Там, где идет массовая вакцинация, наверное, стоит запретить вакцинировать людей старшего поколения. Видимо, все-таки надо доверять российской вакцине, но людям старшего поколения следует прививаться только по рекомендации врача», - подчеркнул член президиума центрального совета «Партии пенсионеров».
Широков также признался, что не делал прививку, поскольку считает себя человеком с очень хорошим иммунитетом.
«Я не прививался, потому что считаю, что мне это не нужно. У меня очень хороший иммунитет, я занимаюсь спортом, правильно дышу и много гуляю, пью витамины, слежу за своим образом жизни, плюс питание. Как говорит Попова (глава Роспотребнадзора Анна Попова - прим. НСН), сегодня есть категория людей, которая не подвержена COVID-19. Это, в первую очередь, те, кто имеет высокий иммунитет», - заключил собеседник НСН.
В конце июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прививки от коронавирусной инфекции сделали уже около миллиона столичных пенсионеров. По его словам, негативных последствий у них не отмечается, вакцинированные стали меньше болеть и значительно снизилась смертность.
Основатель ОМС в России, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не поддержал идею о выплате пенсионерам пособий за вакцинацию от COVID-19 и счел это опасным для них.
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