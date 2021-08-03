Мурашко призвал привить от COVID-19 почти всех пожилых россиян

Практически всех пожилых людей в России надо прививать от коронавируса. Исключение может быть только по медицинским показаниям. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

А ранее, 23 июля, он заявил, что первый компонент вакцины от COVID-19 в России получили почти 35 миллионов человек. При этом, глава Минздрава добавил, что наиболее высокие темпы вакцинации зафиксированы в Чечне, Москве и Подмосковье, а также Тульской и Белгородской областях, в Краснодарском крае.

В свою очередь, Владимир Путин ранее заявил, что в России необходимо ускорить темпы прививочной кампании, сообщает Ura.ru.

