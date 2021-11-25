Парламент Северной Осетии не поддержал законопроект о введении QR-кодов

После рассмотрения законопроекта 12 депутатов проголосовали против, ещё 4 воздержались. Поддержали документ 30 парламентариев, тогда как для принятия изменений необходимо минимум 35 голосов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у законодателей, органов исполнительной власти, представителей общественности и бизнеса, а также экспертов, будет возможность их внимательно изучить законопроекты о введении QR-кодов и высказать свои замечания и предложения.

Первое чтение законопроектов о новых правилах использования QR-кодов запланировано на середину декабря.