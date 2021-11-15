Володин заявил, что законопроекты о QR-кодах обсудят в регионах

По его словам, данные инициативы, предполагающие требование QR-кодов для граждан при посещении общественных мест, массовых мероприятий и на транспорте, также направлены в рассылку в регионы, в Общественную и Счётную палаты, а также Совет Федерации.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что перенесшим коронавирус россиянам для получения QR-кода потребуется подтвержденный диагноз и положительный ПЦР-тест.

