Паразиты в помощь: «Садоводы России» назвали способы борьбы за урожай
Нашествие вредителей предсказать невозможно, однако готовыми надо быть ко всему, заявил НСН глава организации Андрей Туманов.
Предсказать нашествие вредителей растений практически невозможно, однако базовые меры надо применять в любом случае, чтобы не потерять урожай. Так глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов прокомментировал НСН появившиеся предупреждения о возможности такого бедствия в Центральной России.
Ранее агроном, биолог Михаил Воробьев заявил, что дачники в ближайшее время могут столкнуться с нашествием белянок, паутиновых клещей, крапивниц и некоторых других вредителей. Они могут активизироваться из-за теплой зимы и ранней весны.
«Это как лотерея, что нам подкинет природа, погода, то и будет. К сожалению, службы, которые должны отслеживать размножение вредителей и распространение болезней, работают у нас имитационно. Они должны опираться на станции защиты растений, которые закрыты в большинстве регионов. Поэтому получить полную картину невозможно, но готовым надо быть ко всему», - подчеркнул собеседник НСН.
По словам Туманова, в первую очередь, необходимо соблюдать меры профилактики.
«Если растения кто-то сожрал или появились грибковые заболевания, фитофтороз, ржавчина, значит время уже упущено. Для недопущения подобного нужна профилактическая обработка фунгицидами - чаще всего, это бордоская смесь. Если вы боитесь химических методов, используйте физические. Например, можно выщипать больные ягоды и уничтожить. Если у вас колорадский жук на картошке – ручная сборка с последующим уничтожением», - рассказал эксперт.
Он также перечислил основные заболевания растений, которые можно ожидать этим летом.
«Если будет влажное лето, то, скорее всего, пойдет сильное распространение грибков. Не исключен монилиоз (серая гниль) вишни, черешни, сливы. Он уже пришел. По неустойчивым сортам крыжовника – американская мучнистая росса уже действует, если не производили обработку», - отметил Туманов.
Для борьбы с вредителями универсального средства нет, хотя тут на помощь человеку могут прийти паразиты.
«Среди людей паразиты - это плохо, а для растений – хорошо. Они паразитируют на вредных насекомых, уничтожают их. Чем больше будет паразитов на вашем участке, тем лучше. Даже, если вы правильно и вовремя обрезаете растения, уничтожаете больные растительные останки, это положительно скажется на урожае. Хотя бы наведите элементарный порядок на даче», - посоветовал собеседник НСН.
Ранее в Картофельном союзе пообещали стабилизацию цен на картофель в России к августу-сентябрю. Как заявила НСН руководитель аппарата отраслевого объединения Татьяна Губина, к этому моменту появится новый урожай, которого должно хватить для удовлетворения спроса и насыщения рынка.
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