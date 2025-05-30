Паразиты в помощь: «Садоводы России» назвали способы борьбы за урожай

Предсказать нашествие вредителей растений практически невозможно, однако базовые меры надо применять в любом случае, чтобы не потерять урожай. Так глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов прокомментировал НСН появившиеся предупреждения о возможности такого бедствия в Центральной России.

Ранее агроном, биолог Михаил Воробьев заявил, что дачники в ближайшее время могут столкнуться с нашествием белянок, паутиновых клещей, крапивниц и некоторых других вредителей. Они могут активизироваться из-за теплой зимы и ранней весны.

«Это как лотерея, что нам подкинет природа, погода, то и будет. К сожалению, службы, которые должны отслеживать размножение вредителей и распространение болезней, работают у нас имитационно. Они должны опираться на станции защиты растений, которые закрыты в большинстве регионов. Поэтому получить полную картину невозможно, но готовым надо быть ко всему», - подчеркнул собеседник НСН.