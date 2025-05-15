«По черешне – поставки в РФ только начались и пока что сложно говорить по объемам. Черешня в РФ начинает поступать со второй декады мая и по первую декаду августа. Основные поставщики – Азербайджан, Узбекистан, Турция и Молдова. По абрикосам ключевые поставщики в РФ – Узбекистан, Турция и Таджикистан. Поставки начинаются обычно после 25 мая. В СМИ проходили сообщения о возможном неурожае в Турции и Молдове. Если это подтвердится на практике, то, конечно, цены несколько вырастут. В то же время их повышение будет сдерживаться крепким рублем. Кроме того, если Узбекистан, где нет проблем с урожаем, сможет компенсировать недостающий объем, то роста цен на импортную продукцию может не произойти. Однако уже на внутреннем рынке РФ импортная черешня, если по российской будет низкий урожай, может в условиях стабильно высокого спроса, скорректироваться в сторону роста», - рассказал он.

Плугов отметил, что ситуация со свеклой более напряженная в этом плане, так как поставщиков не так много.

«По столовой свекле другая ситуация. Практически весь объем предложения формируется за счет отечественной продукции. В незначительных объемах в страну поступает молодая свекла из Узбекистана (апрель-июль), также немного свеклы ввозится из Китая (также апрель-июль). Свекла в основном популярна только в России, поэтому вся надежда только на отечественных производителей. По неурожаю у нас данных нет. Если у нас будет неурожай свеклы нам ее в больших объемах просто никто не сможет поставить - ее нигде столько из основных поставщиков никто не выращивает», - предупредил собеседник НСН.

Плодовые и ягодные растения развиваются медленнее из-за прохладной погоды, в связи с этим урожай стартует на несколько недель позже обычного, рассказала в эфире НСН генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.

