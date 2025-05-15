Без Узбекистана никак: Кто спасет урожай России после заморозков
Руководитель экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов рассказал НСН, что черешню Россия закупает у Азербайджана, Узбекистана, Турции и Молдавии, а вот со свеклой никто не поможет.
Россия закупает черешню, абрикосы и персики из Азербайджана, Узбекистана и Турции, но гибель урожая на внутреннем рынке все равно приведет к росту цен летом, заявил НСН руководитель экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.
Цены на черешню, абрикосы, персики и свеклу на российском рынке могут значительно вырасти из-за массовой гибели урожая, вызванной сильными заморозками в регионах РФ, пишут СМИ. В Крыму, например, у местных садоводов погибло почти 100% абрикосов, черешни — около 60%, Заморозки повредили персик, сливу и черную смородину. Спад урожая косточковых прогнозируют в два раза. Плугов рассказал, что происходит на рынке плодов в России.
«По черешне – поставки в РФ только начались и пока что сложно говорить по объемам. Черешня в РФ начинает поступать со второй декады мая и по первую декаду августа. Основные поставщики – Азербайджан, Узбекистан, Турция и Молдова. По абрикосам ключевые поставщики в РФ – Узбекистан, Турция и Таджикистан. Поставки начинаются обычно после 25 мая. В СМИ проходили сообщения о возможном неурожае в Турции и Молдове. Если это подтвердится на практике, то, конечно, цены несколько вырастут. В то же время их повышение будет сдерживаться крепким рублем. Кроме того, если Узбекистан, где нет проблем с урожаем, сможет компенсировать недостающий объем, то роста цен на импортную продукцию может не произойти. Однако уже на внутреннем рынке РФ импортная черешня, если по российской будет низкий урожай, может в условиях стабильно высокого спроса, скорректироваться в сторону роста», - рассказал он.
Плугов отметил, что ситуация со свеклой более напряженная в этом плане, так как поставщиков не так много.
«По столовой свекле другая ситуация. Практически весь объем предложения формируется за счет отечественной продукции. В незначительных объемах в страну поступает молодая свекла из Узбекистана (апрель-июль), также немного свеклы ввозится из Китая (также апрель-июль). Свекла в основном популярна только в России, поэтому вся надежда только на отечественных производителей. По неурожаю у нас данных нет. Если у нас будет неурожай свеклы нам ее в больших объемах просто никто не сможет поставить - ее нигде столько из основных поставщиков никто не выращивает», - предупредил собеседник НСН.
Плодовые и ягодные растения развиваются медленнее из-за прохладной погоды, в связи с этим урожай стартует на несколько недель позже обычного, рассказала в эфире НСН генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
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