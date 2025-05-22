«По словам наших коллег, безвозвратный ущерб составил порядка 10-15%, но они работают, отпаивают картофель, в больших масштабах ущерба пока не было. Там, где мороз был сильный и затронул южные регионы, посадки небольшие. Большее беспокойство вызывает текущая погода в Центральной России, оказавшейся во власти непогоды, там посевная несколько затягивается. Но мы надеемся, что вытянуть урожай получится. Сейчас картофель можно сажать, надеемся, что теплая погода будет способствовать его вегетации. Мы знаем, как его стимулировать, чтобы он быстрее давал росты и превращался из одного клубня примерно в двадцать», — сказала Губина.

Собеседница НСН выразила надежду, что нынешних посевных площадей достаточно для того, чтобы собрать богатый урожай, однако нужно увеличивать посевные площади с умом, чтобы не допустить обвала цен на рынке.

«Будем надеяться, что нынешних посевных площадей достаточно. Если мы говорим о профессиональном сообществе, чтобы вырастить гектар картофеля, его сохранить и потом продать торговым сетям, обеспечив качество, нужно порядка двух миллионов рублей на гектар. Нужно закупать технику, оборудование, мелиорацию, обеспечить хранение. А если это бездумная посадка, то она может закончиться тем, что цены обрушатся, как в 2023 году, когда средняя оптовая цена продажи была от 10 до 20 рублей. Что же касается цен на картофель — будем постепенно входить в сезон, смотреть, каким будет объем продукции на рынке. Обычно цены начинают снижаться в августе-сентябре. Сейчас в основном на прилавке импортный картофель, ориентироваться на цены на него не стоит», — подытожила она.

Ранее Минсельхоз России спрогнозировал снижение цен на овощи и картофель в июле. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

