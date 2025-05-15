Стабилизацию цен на картофель в России ожидают к августу-сентябрю
Руководитель аппарата Картофельного Союза Татьяна Губина в эфире НСН сравнила российский картофель и продукцию из Египта.
К августу-сентябрю в России появится новый урожай картофеля, которого должно хватить для удовлетворения спроса и стабилизации цен, заявила НСН руководитель аппарата Картофельного Союза Татьяна Губина.
Импорт картофеля в Россию вырос к 7 мая в 3,5 раза. С начала 2025 года он составил 432,2 тысячи тонн, сообщил Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС «Аргус-Фито». Отмечается, что поставки из Египта выросли в 4,5 раза - до 266,3 тысячи с 59,3 тысячи тонн. Губина объяснила, почему закупаются тонны картофеля.
«Спрос сегодня превышает предложение, поэтому растут цены. Это связано с тем, что выросло чуть меньше, чем потребляется. Что делать? Шаманить, чтобы была хорошая погода… В этом году площади посева увеличиваются, будем верить, что к августу-сентябрю будем оценивать уже новый урожай, которого будет достаточно для стабилизации цен», - рассказала она.
Она подчеркнула, что российский картофель превосходит аналоги по качеству, а также рассказала, как Египет научился выращивать этот продукт в пустыне.
«Самый лучший картофель – этот тот, который растет в регионе проживания, который не передвигается, который точно вызрел. Перевозка – это все-таки стресс и другие условия выращивания. Поэтому российский картофель самый лучший. Что касается Египта, там коллеги научились выращивать картофель в пустынях, где есть скважины. Они обеспечивают им Европу и Россию в том числе. Этот картофель отличается внешним видом, но он неплохой, сверху в песочке», - отметила собеседница НСН.
Возникший в белорусских магазинах дефицит картофеля связан с его поставками в Россию, заявил ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «Радиоточка НСН».
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