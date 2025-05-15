«Спрос сегодня превышает предложение, поэтому растут цены. Это связано с тем, что выросло чуть меньше, чем потребляется. Что делать? Шаманить, чтобы была хорошая погода… В этом году площади посева увеличиваются, будем верить, что к августу-сентябрю будем оценивать уже новый урожай, которого будет достаточно для стабилизации цен», - рассказала она.

Она подчеркнула, что российский картофель превосходит аналоги по качеству, а также рассказала, как Египет научился выращивать этот продукт в пустыне.

«Самый лучший картофель – этот тот, который растет в регионе проживания, который не передвигается, который точно вызрел. Перевозка – это все-таки стресс и другие условия выращивания. Поэтому российский картофель самый лучший. Что касается Египта, там коллеги научились выращивать картофель в пустынях, где есть скважины. Они обеспечивают им Европу и Россию в том числе. Этот картофель отличается внешним видом, но он неплохой, сверху в песочке», - отметила собеседница НСН.

Возникший в белорусских магазинах дефицит картофеля связан с его поставками в Россию, заявил ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «Радиоточка НСН».

