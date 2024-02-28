«Парадокс Икши»: 30 тысяч человек «отрезали» от цивилизации вместе с мостом

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На днях к нам обратились жители Дмитровского городского округа Подмосковья, уже несколько лет отрезанные от железнодорожной станции Икша из-за отсутствия моста через «Канал имени Москвы». Мост решили отремонтировать, срезали, привели в порядок, но на место поставить забыли. В итоге заложниками этого парадокса оказались 30 тысяч человек.

«Был пешеходный мост через шлюз №6 "Канала имени Москвы". Закрыли его в 2021 году якобы на ремонт. Это единственная возможность пешком перейти с одной стороны канала на другую, других вариантов там нет, - только автомобилем. на такси или автобусом. Автобус там ходит раз в два-три часа до станции Морозки. Это уже другая зона, там билет на порядок дороже. Обещали открыть через год ремонта, но в итоге так и не открыли, никакой информации нет. Там очень много поселков, порядка 30 тысяч человек проживает. Огромный поселок Рождествено, он тупиковый, то есть дальше дороги нет, только в обратную сторону. Деревня Игнатово огромнейшая, Солонцово, там очень много людей, в основном старые населенные пункты с пенсионерами, которые живут там постоянно», - рассказала НСН местная жительница Елена Косарева.

По ее словам, люди терпели два года, при этом отремонтированный мост лежит рядом.

«Главное, что его срезали и он стоит там рядом. Его отремонтировали, покрасили уже и должны были поставить на место, но что случилось, - никто никаких ответов не дает. Боковые лестничные пролеты остались, а сам мост просто срезали. (…) Я понимаю, что ремонт там могли делать только в сезон, когда навигации нет. Какой-то кран должен был подойти, насколько я понимаю. Мы протерпели два года, но в итоге ничего не сделали и главное, что ответов никаких не дают и сроков, и мы не понимаем вообще, что дальше будет», - посетовала собеседница НСН.

Мы переадресовали ее вопросы руководству «Канала имени Москвы» и подмосковному губернатору Андрею Воробьеву.

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Тем временем решилась проблема с другим мостом, на которую нам жаловались в конце января жители села Любовниково. Губернатор Рязанской области Павел Малков в ответ на обращение НСН сообщил, что проезд над рекой Ежачка восстановлен, прислав в подтверждение несколько фото. Хорошие новости пришли и из подмосковного Кокошкино, где местные власти озаботились проблемой пешеходной дорожки к станции МЦД.

А вот ситуация с конюшней в Малаховке, похоже, пошла по негативному сценарию. Губернатор Воробьев сообщил НСН, что для нее ищут альтернативное место, однако оказалось, что оно никого не устраивает. Более того, на этом фоне владельцам радовавших детишек лошадей и пони дали десять дней, чтобы «освободить территорию». «День Х» может наступить уже в начале марта.

«Они предлагали альтернативное место в Овражках, но это настолько далеко и неудобно, там нет ни подъезда, ничего. Дети, которые здесь занимаются, туда просто фактически не доберутся. В Овражках построили новую школу, но дети не могут туда безопасно добраться, даже один смертельный случай был. Хозяйка конюшни сказала, что, если ее здесь не оставляют, то мы просто лошадей продаем и забываем эту идею, потому что то, что они предлагают, это вообще не вариант», - объяснила НСН жительница Малаховки Виктория Батрак.

Мы направили повторное обращение губернатору.