«Рыбы и колючая проволока»: В Кокошкино воюют за «дорогу жизни», а Астрахань тонет

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В НСН обратились жители ЖК «Новое Внуково», расположенного в Новой Москве рядом со станцией МЦД «Кокошкино». Многие покупали там квартиры именно из-за близости к транспорту, однако местные власти зачем-то решили разрушить эту идиллию, перекрыв колючей проволокой единственную улицу, ведущую к МЦД. В итоге люди вынуждены добираться туда вдоль шоссе, тратя час на дорогу, и готовы взбунтоваться.

«Сентябрьская закрыта, они просто взяли, закрыли ее и повесили там колючую проволоку. Через нее 900 метров по прямой идти к МЦД, это очень важная улица, и там начинается бунт по поводу этой Сентябрьской. Они хотят изолировать ЖК, а мы отвечаем - это невозможно, мы снесем любой забор, который вы поставите! Вы хотите 150 домов пустить вдоль шоссе, вы серьезно? Это какой то абсурд. Сейчас кто-то добирается до станции на машинах, кто-то пешком ходит по 30 минут в одну сторону, кто-то автобус ждет. Она была открыта какое-то время, месяца четыре назад ее закрыли», - рассказал НСН местный житель Кирилл Крюков.

По его словам, улица Сентябрьская сейчас в ужасном состоянии, однако местные власти не хотят делать там ни освещение, ни проход для пешеходов.

«Сейчас там все закрыто, там ходить практически невозможно. Улица вся разбитая, фонари горят через раз, идешь в потемках. Мы говорили: сделайте нам временную дорогу пока. Пусть в потемках, но это не три километра идти, а 900 метров. Нам говорят: нет, как вы там будете ходить, там же темно. Мы требуем то, что и так должно быть. Пускай нам сделают пока техническую дорожку, пускай облагородят Сентябрьскую. Машины не ездят – пожалуйста, мы с частным сектором договорились, вопросов нет, мы их тоже понимаем. И всё – вся дилемма», - возмутился собеседник НСН.

Мы переадресовали его вопросы московским властям.

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Если в Кокошкино тысяча жителей оказалась «в заложниках» частного сектора, то в центре Астрахани произошла противоположная ситуация. Владельцы частных домов после строительства рядом красивых многоэтажек стали тонуть в нечистотах из-за проблем с канализацией. Ситуация не решается уже полгода.

«У нас был частный сектор, потом по программе ветхого жилья всех отселили, а у меня хороший дом, я остался здесь, и соседи. Начали строить многоэтажные дома, провели канализацию. Как только заселились два дома ЖК «Московские кварталы», началась проблема. С конца августа – начала сентября постоянно начала литься канализация. Все льется мне под дом, он начал давать просадку, пошли трещины: угол дома начал трескаться и гараж. Я, как могу, делаю подпорки и стяжки. Постоянно заливает, последнюю неделю лило так, что вся улица была залита, людям негде было машины поставить, но прочистили, когда я всех на уши поставил. Все, что они делают, хватает на сутки-двое. Стоит вонища, мчсники приехали и сказали: «Мы вам сочувствуем». А как не дышать, мы же не рыбы под водой. Это пока зима, а летом будет вообще кошмар. Это практически центр города, Советский район, до Кремля 10 минут ходьбы», - рассказал НСН житель проблемного дома Игорь Гриднев.

В марте прошлого года жители Астрахани уже обращались в НСН из-за канализации, заливающей двор и детскую площадку. Мы вновь обратились за разъяснениями к местному губернатору Игорю Бабушкину