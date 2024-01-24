«Мост к цивилизации»: Краснодарский хутор Верхнеадагум на грани транспортной блокады

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Хутор Верхнеадагум находится примерно в пяти километрах от Крымска. Там проживает более тысячи человек, в числе которых пенсионеры и дети. С цивилизацией их связывает один-единственный мост, однако местные власти решили не ремонтировать его, а снести, поставив людей в безвыходную ситуацию.

«Проблема в том, что у нас рушится мост, считайте, что разрушился. Мы ходим и ездим на свой страх и риск. Там, конечно, поставили баннеры, что проход и проезд запрещен, но через мост нам нужно детей вывести на школьный автобус. Через мост нам нужно пройти, чтобы поехать в город Крымск или Баканку. Мост – это выход с нашего хутора. Нам говорят, что у вас есть альтернативная дорога через карьер, но там, извините, не проедешь, "скорые" ездить отказываются. Но нам все равно пришло письмо, что мост будут сносить, то есть убирать вообще, и как нам жить, мы даже представления не имеем», - рассказала НСН местная жительница Татьяна Сиренко.

По ее словам, от жителей хутора все отвернулись, а предложенная альтернатива является фикцией.

«Этот мост уже два раза падал, его топило, сносило и нам никто его не ремонтировал: ни Крымск, ни Краснодар. Все от нас отказались, все от нас отвернулись. Нам нужно выйти из хутора и перейти мост, чтобы забрать детей с автобуса, а также их отвести на автобус, только через мост. Школа в Крымске находится, у нас школы нет, вот автобус их возит. То что они говорят, что у вас есть официальная дорога через карьер, там автобус вообще не проедет. Там нет дороги, просто нет», - посетовала собеседница НСН.

Мы попросили разобраться в ситуации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, который всегда оперативно отвечает на обращения НСН.

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Село с романтичным названием Любовниково находится неподалеку от города Сасово в Рязанской области. Однако и там разрушение моста принесло местным жителям проблемы. Правда, случилось оно не естественным, а рукотворным путем. Еще в 2021 году кто-то выкопал переливную трубу реки Ежачка, пустив ее на металлолом. В итоге дорога, под которой шла труба, разрушена, а сама река, в которой до ЧП водилась рыба, высыхает и цветет.

«Там была речка, через нее был переход, помимо самого моста, по которому ездят автомобили. В этот переход была закопана переливная труба. Если вода на одном конце собирается, она переливается в речку. Эту трубу выкопали. Мы написали жалобу, нам пообещали осенью 2021 года восстановить, но не сделали. Потом отписались, что в связи с сильными дождями это будет сделано весной 2022-го, но и тогда не сделали, сославшись на сильное половодье. Во-первых, по этой дороге теперь невозможно пройти, а во-вторых, речка, в которой была хорошая рыба, начала высыхать и зарастать», - рассказал НСН один из местных жителей.

Мы переадресовали его вопросы рязанскому губернатору Павлу Малкову.