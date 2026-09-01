Чтобы получать пенсию выше 50 тысяч рублей, россиянин должен либо иметь высокую зарплату, либо откладывать самостоятельно, либо иметь особые заслуги перед государством, заявила НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее сервис SuperJob выяснил, что россияне считают достойной пенсией в среднем более 56 тыс. рублей в месяц. Согласно исследованию, ожидания у мужчин выше, чем у женщин: 58,3 тыс. рублей против 55 тыс. рублей соответственно. Россияне с высшим образованием считают достойным уровнем пенсионного обеспечения 59,2 тыс. рублей в месяц, граждане со средним профессиональным образованием — 54,1 тыс. рублей.

«Международная организация труда указывает, что потеря трудоспособности должна обеспечивать пенсию в размере 40% от утраченного заработка для бенефициара. В принципе, при том соотношении работающих и пенсионеров, которое сегодня имеется, это вполне допустимо. Чтобы обеспечить себе такую пенсию, нужно иметь высокую зарплату, не меньше 120–125 тысяч в месяц, работать «вбелую» и иметь постоянные отчисления в Социальный фонд. Если этого нет, то нужно откладывать самостоятельно, например, с использованием программы долгосрочных сбережений, которую государство софинансирует до 360 тысяч рублей. Также можно отличиться перед государством: стать военнослужащим, Героем России, Героем Труда, космонавтом или матерью-героиней. У этих категорий граждан пенсия может быть выше 100 тысяч рублей», — рассказала Бессараб.