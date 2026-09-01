Космонавты и матери-героини: Кто в России получает пенсию выше 50 тысяч рублей
Чтобы заработать высокую пенсию, россиянам нужно иметь высокую зарплату и трудиться «вбелую», заявила НСН депутат Светлана Бессараб.
Чтобы получать пенсию выше 50 тысяч рублей, россиянин должен либо иметь высокую зарплату, либо откладывать самостоятельно, либо иметь особые заслуги перед государством, заявила НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Ранее сервис SuperJob выяснил, что россияне считают достойной пенсией в среднем более 56 тыс. рублей в месяц. Согласно исследованию, ожидания у мужчин выше, чем у женщин: 58,3 тыс. рублей против 55 тыс. рублей соответственно. Россияне с высшим образованием считают достойным уровнем пенсионного обеспечения 59,2 тыс. рублей в месяц, граждане со средним профессиональным образованием — 54,1 тыс. рублей.
«Международная организация труда указывает, что потеря трудоспособности должна обеспечивать пенсию в размере 40% от утраченного заработка для бенефициара. В принципе, при том соотношении работающих и пенсионеров, которое сегодня имеется, это вполне допустимо. Чтобы обеспечить себе такую пенсию, нужно иметь высокую зарплату, не меньше 120–125 тысяч в месяц, работать «вбелую» и иметь постоянные отчисления в Социальный фонд. Если этого нет, то нужно откладывать самостоятельно, например, с использованием программы долгосрочных сбережений, которую государство софинансирует до 360 тысяч рублей. Также можно отличиться перед государством: стать военнослужащим, Героем России, Героем Труда, космонавтом или матерью-героиней. У этих категорий граждан пенсия может быть выше 100 тысяч рублей», — рассказала Бессараб.
Многодетные женщины могут формировать свою пенсию выше, чем среднестатистический россиянин, отметила парламентарий.
«При зарплате в 100 тысяч рублей россияне могут заработать около 4,5 условных балла за год. А мама, ухаживающая за третьим и последующими детьми, — 5,4 балла. Чтобы эти нестраховые периоды ухода были засчитаны, женщине достаточно официально проработать хотя бы один день за всю жизнь. Если рождается двойня или тройня, индивидуальные пенсионные коэффициенты за каждого ребенка суммируются. То есть, можно рожать, воспитывать детей и тем самым зарабатывать пенсионные баллы и пенсию выше, чем у среднестатистического россиянина», — пояснила депутат.
С 1 октября 2026 года выплаты будут проиндексированы примерно для 3 миллионов бывших военнослужащих и сотрудников силового блока. После планового повышения средняя военная пенсия в стране приблизится к отметке в 46–50 тысяч рублей.
Ранее Светлана Бессараб рассказала в пресс-центре НСН рассказала, что граждане старше 50 лет могут бесплатно освоить новую специальность, и отметила, что на практике представители старшего поколения уверенно осваивают даже IT‑направления.
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