Интерес 20-летних мужчин к женщинам постарше связан с желанием набраться сексуального опыта, в то время как их ровесниц интересуют серьезные отношения, объяснила в интервью НСН сексолог Юлия Варра.

Согласно опросам, каждый третий россиянин в возрасте от 20 до 30 лет готов к отношениям с женщиной, которая его заметно старше. Варра пояснила, что речь идет о влечении к так называемым милфам, женщинам старше 35 лет.