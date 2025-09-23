Сексолог объяснила тренд на партнеров в два раза старше
Женщин старше 35 лет интересует тестостерон, а не отношения и семья, а зрелых мужчин выбирают небогатые девушки, росшие без отца, сказала в эфире НСН Юлия Варра.
Интерес 20-летних мужчин к женщинам постарше связан с желанием набраться сексуального опыта, в то время как их ровесниц интересуют серьезные отношения, объяснила в интервью НСН сексолог Юлия Варра.
Согласно опросам, каждый третий россиянин в возрасте от 20 до 30 лет готов к отношениям с женщиной, которая его заметно старше. Варра пояснила, что речь идет о влечении к так называемым милфам, женщинам старше 35 лет.
«Такой тренд был всегда, просто его не так афишировали, а сейчас об этом стали больше говорить. У молодых людей высокий тестостерон, им нужно набираться сексуального опыта, соответственно, им интересно "всё, что шевелится". Они эмоциональны, как щенки, и пытаются привлечь так называемых милфочек, женщин 35+. Там нет серьезных намерений, и первые полгода такая пара будет просто заниматься сексом. При этом 20-летние девушки наоборот думают об отношениях, семье, влюбленности и других серьезных вещах, а женщинам старше просто нужен тестостерон», - пояснила эксперт.
При этом она объяснила, в каком случае девушки хотят связать свою жизнь с гораздо более взрослыми мужчинами.
«Мы не будем говорить про содержанок, но мужчина в возрасте, конечно же, обладает определенной властью и какими-то деньгами, что для всех женщин притягательно. Ну а выходят замуж за мужчину вдвое старше, как правило, девушки без отца, не получившие такого родительского внимания. Внутренне она страдает по вниманию отца и находит его в образе папика. Что касается мужчин, которые хотят жениться на женщинах в два раза старше, как правило, это дети взрослой мамочки, которая родила их после 40 лет. Взрослые женщины заходят в эротический триггер такого рода, но это небольшой процент мужчин», - заключила собеседница НСН.
Социальный психолог Алексей Рощин ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему мужчины, позиционирующими себя как альфа-самцы, менее популярны у девушек, чем так называемые масики и скуфы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп ответил на вопрос о доверии к Путину
- После речи Трампа делегации начали покидать Генассамблею ООН
- Сексолог объяснила тренд на партнеров в два раза старше
- Совет по ТВ Молдавии объяснил сбой при показе «Ивана Васильевича»
- В Ивановской области арестованы 11 участников запрещенного движения
- Дальнейшее регулирование рынка микрозаймов назвали излишним
- В Геленджике проходит международный джазовый фестиваль «Геленджик — Молодое»
- В новосибирском зоопарке загорелись два здания
- Последнюю линию электропередачи ЗАЭС отключили после атаки ВСУ
- В индустрии поспорили с DJ Smash о популярности диско-музыки в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru