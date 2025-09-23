Сексолог объяснила тренд на партнеров в два раза старше

Женщин старше 35 лет интересует тестостерон, а не отношения и семья, а зрелых мужчин выбирают небогатые девушки, росшие без отца, сказала в эфире НСН Юлия Варра.

Интерес 20-летних мужчин к женщинам постарше связан с желанием набраться сексуального опыта, в то время как их ровесниц интересуют серьезные отношения, объяснила в интервью НСН сексолог Юлия Варра.

Согласно опросам, каждый третий россиянин в возрасте от 20 до 30 лет готов к отношениям с женщиной, которая его заметно старше. Варра пояснила, что речь идет о влечении к так называемым милфам, женщинам старше 35 лет.

Психолог объяснил, почему альфа-самцы сегодня проигрывают масикам и скуфам
«Такой тренд был всегда, просто его не так афишировали, а сейчас об этом стали больше говорить. У молодых людей высокий тестостерон, им нужно набираться сексуального опыта, соответственно, им интересно "всё, что шевелится". Они эмоциональны, как щенки, и пытаются привлечь так называемых милфочек, женщин 35+. Там нет серьезных намерений, и первые полгода такая пара будет просто заниматься сексом. При этом 20-летние девушки наоборот думают об отношениях, семье, влюбленности и других серьезных вещах, а женщинам старше просто нужен тестостерон», - пояснила эксперт.

При этом она объяснила, в каком случае девушки хотят связать свою жизнь с гораздо более взрослыми мужчинами.

«Мы не будем говорить про содержанок, но мужчина в возрасте, конечно же, обладает определенной властью и какими-то деньгами, что для всех женщин притягательно. Ну а выходят замуж за мужчину вдвое старше, как правило, девушки без отца, не получившие такого родительского внимания. Внутренне она страдает по вниманию отца и находит его в образе папика. Что касается мужчин, которые хотят жениться на женщинах в два раза старше, как правило, это дети взрослой мамочки, которая родила их после 40 лет. Взрослые женщины заходят в эротический триггер такого рода, но это небольшой процент мужчин», - заключила собеседница НСН.
Зумеры предпочитают «непривлекательных», но безопасных партнеров

Социальный психолог Алексей Рощин ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему мужчины, позиционирующими себя как альфа-самцы, менее популярны у девушек, чем так называемые масики и скуфы.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
ТЕГИ:ВозрастЖенщины

Горячие новости

Все новости

партнеры