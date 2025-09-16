«Наверное, это связано с тем, что ситуация в стране в принципе слишком агрессивная, и люди устали от постоянного давления, от большого количества конфликтов. Поэтому альфа-самцы вызывают больше опасение, а не восхищение, поскольку непонятно, насколько все с ними сложится успешно. Если раньше, в 90-е годы, можно было силой всех убедить и заставить перед тобой склониться, то сейчас реальность настолько сложна, что получается, что слишком активный и резкий мужчина не выигрывает. Он только создает слишком большое напряжение. Так что люди опасаются близко подходить к такому человеку. Поэтому общий баланс плюсов и минусов, связанный с альфа-самцами, перекошен в сторону издержек. Дело в том, что у нас очень усталое и немолодое общество. Таким людям альфа-самцы особо и не нужны. Они слишком много требуют. Наверное, когда общество слегка отдохнет, во главе опять появятся такие люди», - рассказал он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что россиянки все чаще обращают внимание на «скуфов», так как предпочитают «состоятельных и уверенных», а не «молодых, симпатичных и не слишком умных», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

