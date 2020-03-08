Папа римский впервые прочел проповедь по видеотрансляции

Папа римский Франциск впервые в истории прочел воскресную молитву «Ангел Господень» по видеосвязи. Трансляция велась также не из окна Апостольского дворца в Ватикане, а из его библиотеки. Такие меры связаны с распространением в Италии коронавируса.

Трансляция была организована на экраны на площади Святого Петра, а также по телевидению и нескольких сайтах. Об изменении формата проповеди накануне сообщила служба печати Святого престола.

Ранее правительство Италии запретило въезд и выезд в Ломбардию и еще 14 провинций в связи с распространением коронавируса. Введены ограничения на проведение массовых мероприятий, закрыты кинотеатры и музеи.