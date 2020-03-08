Папа римский впервые прочел проповедь по видеотрансляции
Папа римский Франциск впервые в истории прочел воскресную молитву «Ангел Господень» по видеосвязи. Трансляция велась также не из окна Апостольского дворца в Ватикане, а из его библиотеки. Такие меры связаны с распространением в Италии коронавируса.
Трансляция была организована на экраны на площади Святого Петра, а также по телевидению и нескольких сайтах. Об изменении формата проповеди накануне сообщила служба печати Святого престола.
Ранее правительство Италии запретило въезд и выезд в Ломбардию и еще 14 провинций в связи с распространением коронавируса. Введены ограничения на проведение массовых мероприятий, закрыты кинотеатры и музеи.
По официальным данным, в Италии заражены COVID-19 5,8 тысячи человек, скончались 223 человека. Такую статистику приводит РИА Новости со ссылкой на информацию правительства Италии.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН спрогнозировал рост числа заболевших коронавирусом россиян. Он также предположил, что «бояться надо итальянских макарошек, возможно, в них вирус и сидит».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Папа римский впервые прочел проповедь по видеотрансляции
- Подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге сознался
- В Госдуме призвали к спокойствию из-за попытки следователей MH17 нарушить суверенитет РФ
- В Турции готовятся к самостоятельным действиям в сирийском Идлибе
- Россиянин победил в лыжном марафоне в Норвегии