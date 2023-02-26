Папа Римский в Прощеное воскресенье призвал россиян и украинцев к переговорам
Папа Римский Франциск в Прощеное воскресенье обратился к Москве и Киеву с предложением сесть за стол переговоров, сообщает ТАСС со ссылкой на председател Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.
Уточняется, что он заявил о личной беседе с понтификом.
«Папа русским и украинцам предлагает в Прощеное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры» - заявил Севастьянов.
По традиции, в Прощеное воскресенье, которые православные христиане отмечают в последний день Масленицы перед перед Великим постом, принято мириться друг с другом за нанесенные обиды.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц советовали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому начать переговоры с РФ. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 574 / сут.
Умерли
396 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 774 / сут.
- Папа Римский в Прощеное воскресенье призвал россиян и украинцев к переговорам
- СМИ: США находятся под угрозой вторжения «суперсвиней» из Канады
- В России госпитализировали 880 человек с коронавирусом за сутки
- В ДНР предупредили об угрозе эпидемии в Артемовске
- Военкор раскрыл последствия передачи польских танков Украине
- Путин заявил, что русский народ может не сохраниться
- Путин отметил желание Запада разделить Россию на мелкие части
- Большинство погибших в боях на юге Артемовска – жители Западной Украины
- Посольство России в ФРГ заявило о реакции немцев на танк у здания дипломатической миссии
- Аксенов сообщил о планах постройки нового водохранилища в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru