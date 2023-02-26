Папа Римский в Прощеное воскресенье призвал россиян и украинцев к переговорам

Папа Римский Франциск в Прощеное воскресенье обратился к Москве и Киеву с предложением сесть за стол переговоров, сообщает ТАСС со ссылкой на председател Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.

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Уточняется, что он заявил о личной беседе с понтификом.

«Папа русским и украинцам предлагает в Прощеное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры» - заявил Севастьянов.

По традиции, в Прощеное воскресенье, которые православные христиане отмечают в последний день Масленицы перед перед Великим постом, принято мириться друг с другом за нанесенные обиды.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц советовали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому начать переговоры с РФ. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияПрощеное ВоскресеньеПапа Римский Франциск
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