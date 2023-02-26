Папа Римский в Прощеное воскресенье призвал россиян и украинцев к переговорам

Володин: с 1 марта жители ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей будут обеспечены мерами соцподдержки по стандартам РФ

ЦУП: Корабль «Союз МС-23» пристыковался к МКС

МЧС: два теплохода сели на мель в морской части Волго-Каспийского канала

СМИ: в Турции арестованы 184 человека, подозреваемых в причастности к обрушению зданий в результате землетрясений

Гидрометцентр: в Москве в воскресенье +1…+3 градуса, снег