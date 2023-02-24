WSJ: Макрон и Шольц призывали Зеленского к переговорам с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц советовали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому начать переговоры с РФ. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal.
Макрон и Шольц на встрече с Париже предлагали начать Зеленскому диалог с Россией. Президенту Украины напомнили, что Германия и Франция смогли примириться после Второй мировой войны.
Также Макрон призвал Зеленского проявить политическую мудрость. Французский лидер предупредил украинского коллегу, что его ждут сложные решения, отмечает американская газета.
Россия никогда не высказывала намерений уничтожить Украину, заявил в ходе заседания Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя. По его словам, Москва готова к достижению целей спецоперации дипломатическим путем, пишет НСН.
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