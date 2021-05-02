Папа Римский поздравил православных верующих с Пасхой
Папа Римский Франциск поздравил православных христиан с Воскресением Христовым во время выступления с воскресной проповедью, сообщает ТАСС.
«Самые теплые поздравления моим дорогим братьям и сестрам православных церквей и некоторых католических Восточных церквей, которые отмечают сегодня Воскресение Христа по юлианскому календарю. Счастливой Пасхи!» - цитирует понтифика Газета.ru
Ранее президент России Владимир Путин, поздравляя православных верующих с Пасхой, отметил востребованную и плодотворную деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий по поддержанию гражданского мира и согласия, развитию межрелигиозного и межнационального диалога.
«Церковь неустанно продвигает в обществе высокие идеалы и семейные традиции, а также заботится о воспитании подрастающего поколения, делает многое для решения социальных проблем», - подчеркнул Путин.
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