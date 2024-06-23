Папа Римский поспособствовал освобождению митрополита УПЦ Ионафана

По просьбе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Папа Римский Франциск поспособствовал освобождению митрополита УПЦ Тульчинского и Брацлавского Ионафана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.

При этом, по его словам, Папа Франциск также делает все возможное для освобождения других архиереев.

До этого в отделе внешних церковных связей Московского патриархата объявили, что митрополит Ионафан, которого приговорили к пяти годам лишения свободы на Украине, был освобожден по ходатайству Патриарха Кирилла. По данным источника, представителю Украинской православной церкви необходимо срочное лечение, и в ближайшее время церковнослужитель приедет в Москву.

Патриарх Кирилл не смог произнести проповедь после литургии

9 августа 2023 года глава РПЦ направил обращение в связи с осуждением митрополита Ионафана к предстоятелям поместных православных церквей и международных организаций, в том числе Папе Римскому, а также нескольким другим религиозным деятелям.

Ранее иеромонах Русской православной церкви Дмитрий Першин в эфире НСН заявил, что блогеры-священники могут стать «указателем» на пути россиян к воцерковлению.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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