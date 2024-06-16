Патриарх Кирилл не смог произнести проповедь после литургии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не смог произнести воскресную проповедь после литургии в храме Христа Спасителя, пишет РИА Новости.

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«Господь ограничил сегодня мой голос к концу службы, поэтому не смогу по обыкновению произнести проповедь», - объяснил ситуацию предстоятель Русской православной церкви.

Патриарх призвал прихожан помолиться о нем и с пониманием отнестись к проблеме с голосом.

Ранее Кирилл заявил о зависти Запада к России. По его мнению, наша страна смогла представить альтернативный сценарий цивилизационного развития, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Храм Христа СпасителяРПЦПатриарх Кирилл

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