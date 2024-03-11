В РПЦ заявили, что блогеры-священники помогут россиянам воцерковиться

Блогеры-священники могут стать «указателем» на пути россиян к воцерковлению, заявил иеромонах Русской православной церкви (РПЦ) Дмитрий Першин в разговоре с НСН.

Синодальный миссионерский отдел РПЦ ранее запустил пилотный образовательный курс для священников-блогеров и миссионеров, сообщил «Ведомостям» председатель отдела, член Высшего церковного совета епископ Луховицкий Евфимий. По его словам, обучение направлено в том числе на то, чтобы священники в своих блогах не теряли из виду главную цель своей деятельности в блогосфере – проповедь о Христе, и тем самым смогли бы избежать излишнего погружения в нецерковную повестку. Першин считает, что такой курс отразится и на простых россиянах.