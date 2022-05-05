«Паниковать не надо!» Онищенко не испугал «ковидный эффект» начала майских праздников

Россиянам не стоит паниковать в связи с увеличением количества госпитализаций с коронавирусом после первой части майских праздников, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший главный санитарный врач РФ, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Ранее стало известно, что по состоянию на 5 мая количество госпитализаций с COVID-19 за сутки увеличилось на 132,3% и составило 3248 человек. Соответствующие данные представил Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.