«Паниковать не надо!» Онищенко не испугал «ковидный эффект» начала майских праздников
Геннадий Онищенко в эфире НСН напомнил россиянам о необходимости вакцинироваться.
Россиянам не стоит паниковать в связи с увеличением количества госпитализаций с коронавирусом после первой части майских праздников, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший главный санитарный врач РФ, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Ранее стало известно, что по состоянию на 5 мая количество госпитализаций с COVID-19 за сутки увеличилось на 132,3% и составило 3248 человек. Соответствующие данные представил Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
«В данном случае паниковать не надо, нужно посмотреть региональную разбивку, где это происходит. Там скакнула заболеваемость в Питере, но они просто не прививаются, в Москве тоже через пень-колоду прививаются. В мире нигде резкого подъема не отмечается, и самое главное - нет данных о каких-то вновь появившихся вариациях этого вируса. Не надо тут никаких паник, давайте будем наблюдать, но я при этом призываю всех вакцинироваться. У кого пришла ревакцинация, надо ее сделать, никто это не отменял», - сказал Онищенко.
При этом он объяснил, с чем может быть связан рост числа госпитализированных после праздников.
«Чем это объясняется, надо смотреть. Первый рабочий день после майских праздников был вчера, вчера раскачивались. Те, кто чувствовал себя плохо, к врачам не обращались, потому что легкое течение, а раз надо идти на работу, - пошли за больничными, ну и нашли эти вирусы», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с «Радиоточкой НСН» предположил, что серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом возможен в России к осени, а весной и летом могут быть лишь небольшие подъемы.
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